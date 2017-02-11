Мата: «МЮ» движется в правильном направлении, надо попасть в топ-4

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Уотфордом» в матче 25-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0.
«Когда играешь в хороший футбол и получаешь три очка — это всегда шаг вперед, но мы должны продолжать в том же духе. Команда играла убедительно, сегодня мы очень довольны собой. Поначалу всё шло как обычно: вратарь соперника опять сделал несколько отличных сэйвов, но потом мы забили и стало легче. Мы идем в правильном направлении.
В оставшейся части сезона будет очень трудно. Прежде всего, надо попасть в первую четверку. Мы хотим подниматься все выше и выше. Невозможно заранее знать, какое место займет твой клуб», — цитирует Мату BBC.
«МЮ» (48 очков) вышел на пятое место в таблице и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на один балл, сыграв на матч больше.