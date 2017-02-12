Футболисты «Рубина» посетили гоночный трек

«Даже несмотря на то, что целый день лил проливной дождь, погода здесь в целом хорошая и комфортная. Местные условия позволяют полноценно готовиться к старту чемпионата. Ребята всегда работают с большим желанием. Днём ранее у нас был выходной и совместный поход на гоночный трек. Такие мероприятия очень полезны для сплочения коллектива. Таким образом мы решили ещё и отвлечь игроков, потому что понимаем, что на них ложится большая нагрузка. Сборы длятся долго, поэтому мы и решили сделать ребятам такой подарок. Я доволен тем, как работают футболисты, они хорошо тренируются. Считаю, что мы неплохо провели товарищеские матчи. Сейчас перед нами стоит задача – войти в игровой ритм, чтобы возобновить сезон в кондициях, близких к игровым. На этом сборе нам предстоит провести ещё два матча, на следующем – ещё четыре. За счёт игрового объёма и времени мы постараемся обрести оптимальную форму», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».
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