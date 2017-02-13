Гётце не полетел с «Боруссией» Д на матч 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»

Полузащитник Марио Гётце остался дома, в то время как дортмундская «Боруссия» вылетела на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».
Гётце некоторое время не играл из-за мышечной травмы, и в клубе решили, что Марио пока рано выходить на поле. Отметим, что в матче 19-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» Гётце был в запасе, а в поединке 20-го тура с «Дармштадтом» (1:2) в заявку не попал.
Между тем «Боруссии» в Лиссабоне помогут Марсель Шмельцер и Лукаш Пищек. Оба футболиста восстановились после травмы и готовы сыграть. Всего в Португалию отправился 21 игрок.
Матч «Бенфика» — «Боруссия» состоится 14 февраля. Начало – в 22:45 мск.