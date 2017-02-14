Савин: жаль, Луческу не тренировал «Зенит», когда я играл. У меня был бы шанс

Экс-футболист «Крыльев Советов» Евгений Савин раскритиковал «Зенит» за работу в зимнее трансферное окно.
«Последнюю зиму совсем не понимаю. Цаллагова помню ещё мальчиком в «молодёжке», он боец, отдаёт футболу 150 процентов. Для него переход в „Зенит“ – это успех. Но успех ли это для „Зенита“? Лунев… Я мечтал всю жизнь играть в „Зените“. Лунев провёл в РФПЛ 10 матчей. Потащил пенальти, но 10 матчей! Это не показатель. А вдруг не пойдёт через полгода? А контракт подписан на четыре. Лунев может сказать: „Я готов вам снег разгребать на новом стадионе“. Тот же Селихов год отыграл за „Амкар“ прежде, чем в „Спартак“ перейти.
Иванович – человек для основы. Я ездил недавно в Лондон, говорил с руководством одного клуба с русским владельцем. Они говорят: „Мы хотели Ивановича. Но не могли с «Зенитом» конкурировать по деньгам". Пока это главная покупка. Про парня из ФНЛ, Сергея Зуйкова, вообще молчу. Жалею, что Мирча Луческу не тренировал «Зенит» в те годы, когда я играл. У меня точно был бы шанс. Пойми мой посыл: Петербург – особенный город, в «Зенит» должны брать лучших", — цитирует Савина «Фонтанка».