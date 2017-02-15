Моратти: «Ювентус» и «Интер» находятся на одном уровне

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти верит, что миланский клуб в ближайшем будущем сможет составить конкуренцию «Ювентусу» в Серии А.
«Болельщики всегда должны верить в свою команду. Сегодня „Интер“ вселяет надежду и интересует всех и каждого. У меня такое чувство, что у клуба светлое будущее. Отрыв „Ювентуса“ не так и велик. Эти команды находятся на одном уровне», — приводит слова Моратти Sky Sport Italia.
На данный момент «Ювентус» лидирует в Серии А, имея в активе 60 очков. «Интер» (45 очков) занимает 5-е место.