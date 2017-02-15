Созину запретили комментировать в СМИ работу комитета по этике РФС

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин отказался комментировать решение комитета рекомендовать бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА Леониду Слуцкому организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. По словам Созина, после назначения нового руководителя члены комитета не имеют права комментировать принимающиеся ими решения.
«У комитета по этике новый коллектив и новый руководитель — Семён Андреев. Сегодня все были предупреждены, что в уставе комитета чётко прописано, что его работа конфиденциальна. Информацию о работе комитета по этике могут давать только Семён Андреев и Виталий Мутко. Я принимаю правила игры, потому комментарий дать не смогу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.