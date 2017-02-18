Сёмин: китайский чемпионат давно не экзотика

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящих контрольных матчах с китайскими командами «Бэйцзин Гоань» и «Хэбей Чайна Форчун», а также высказал мнение о китайском футболе.
«Как и было запланировано, в субботу, 18 февраля, проведём два матча. Все ребята получат игровую практику. Это особенно важно на третьем сборе.
На матчи чемпионата страны ходят по 40 — 50 тыс. зрителей. Так что это давно не экзотика, а успешная лига, заметное явление для мирового футбола. Помню время, когда о китайском футболе были отклики: общая культура так себе, зато функциональная подготовка на уровне. Наш российский тренер Борис Игнатьев, работавший в Китае, делился: команды при подготовке делают упор на «физику», постоянно проводятся различные тесты. Атлеты! Но, возможно, не хватало знаний, традиций. Спустя время в китайском футболе появились большие возможности: приглашаются известные тренеры и футболисты со всего мира. Совсем иной стала картина по технико-тактической части. Качество футбола выросло. Думаю, китайцы и дальше будут прибавлять», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».