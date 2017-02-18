Гол Ал. Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Хэбей Чайна Форчун»

В рамках подготовки ко второй части сезона в российской Премьер-Лиге «Локомотив» провёл второй за сегодняшний день товарищеский матч. Соперником «железнодорожников» стала китайская команда «Хэбей Чайна Форчун».
Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.
«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Хэбей Чайна Форчун» по итогам прошлого сезона чемпионата Китая финишировал на седьмой строчке в таблице.