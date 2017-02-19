Защитник «Герты»: есть неписанное правило, что против «Баварии» нельзя победить

Защитник «Герты» Себастьян Лангкамп выразил сожаление по поводу того, что берлинская команда не удержала победу в матче 21-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:1). Мюнхенцы вырвали ничью на 96-й минуте благодаря голу Роберта Левандовского, который добил мяч в ворота после удара Арьена Роббена.
«Сегодня мы провели матч своей жизни. Мы почти нанесли „Баварии“ поражение. Но есть неписанное правило, что против „Баварии“ нельзя победить», — приводит слова Лангкампа официальный сайт мюнхенской команды.