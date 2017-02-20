Моуринью: «Челси» уже выиграл АПЛ, а теперь думает только о матче с «МЮ» в КА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии, по итогам которой манкунианцам достался в соперники действующий лидер Премьер-лиги — «Челси».
«Думаю, сейчас «Челси» думает только о Кубке Англии и матче с нами, потому что они уже выиграли чемпионат и больше ни за что не борются. Кубок является для них чем-то важным. А мне предстоит подготовить команду к ответному матчу с «Сент-Этьеном», сыграть в Кубке лиги и, надеюсь, со следующим соперником в Лиге Европы. А ещё побороться за место в четвёрке АПЛ. Мне предстоит обдумать многое. Матч с «Челси» состоится в следующем месяце, поэтому не хочу о нём говорить сейчас», — цитирует Моуринью Sports Mole.
После 25 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, уступая 12 очков лидирующему «Челси».