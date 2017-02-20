Стеценко: «Днепр» находится под реальной угрозой перевода в Первую лигу

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко признает, что дальнейшее существование клуба находится под большим вопросом.
В начале февраля ФИФА сняла с днепропетровцев 6 очков в УПЛ за долг перед бывшим полузащитником клуба Данило Соузой, который играл в «Днепре» в 2015 году. Санкции в виде снятия очков в украинской Премьер-лиге были применены в отношении клуба во второй раз за сезон, ведь ещё осенью прошлого года с команды сняли 6 очков за задолженность перед агентом бывшего главного тренера Хуанде Рамоса Хинесом Карвахалем.
Вместе с этим клубу грозит и перевод в Первую лигу из-за невыполнения контрактных обязательств перед всё тем же агентом испанского тренера. Клуб должен был выплатить деньги представителю Рамоса до 18 января этого года, но ожидаемо этого не сделал. Тем не менее ФИФА пока решения по этому поводу не приняла.
Стеценко говорит, что угроза наказания в виде понижения «Днепра» в классе действительно существует. Если такое решение будет принято, то клуб с ним согласится и будет играть в низшем дивизионе.
«Мы все надеемся, что «Днепр» не прекратит существование, но реально отдаем себе отчёт, в какой ситуации находится клуб. Сейчас мы находимся под реальной угрозой перевода в Первую лигу. Мне сложно что-то прогнозировать, ведь многое зависит от нашего главного акционера и его позиции с точки зрения дальнейшей стратегии. Работаем, надеемся и верим, что всё будет нормально и «Днепр» будет жить.
Если нам суждено перейти в Первую лигу волевым решением ФИФА, или же мы не пройдём процедуру аттестации, или вылетим по спортивному принципу — примем это и будем играть в низшей лиге. Мне сложно что-то прогнозировать даже на месяц или два вперёд, не говоря уже о далёкой перспективе», — сказал Стеценко в интервью программе «Великий футбол».