Марлос: приятно, что «Шахтёр» переезжает в Харьков и постоянно будет играть там

Полузащитник «Шахтёра» Марлос выразил радость в связи с тем, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» (23 февраля) состоится в Харькове. В первой встрече «горняки» одержали минимальную победу.
«Надеюсь, будет полный стадион. Приятно осознавать, что харьковские болельщики любят «Шахтёр». Тем более в составе «горняков» есть футболисты, которые раньше выступали в этом городе, и я один из них. Конечно, мы постараемся воспользоваться этими факторами. В первую очередь будем играть за честь клуба, а во-вторых, для людей, что придут нас поддержать. Надеюсь, матч будет зрелищным.
Лично мне очень нравится Харьков, живущие в нём люди, а также стадион. Атмосфера на стадионе незабываема. Поэтому ничего, кроме слов радости, сказать не могу. Приятно, что «Шахтёр» переезжает в Харьков и теперь все матчи будет проводить там», — цитирует Марлоса сайт «Шахтёра».