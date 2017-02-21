«Динамо СПб» — «Краснодар-2»: видеотрансляция начнётся на «Чемпионате» в 11:15

Сегодня, 21 февраля, на Кипре пройдут четыре матча Кубка ФНЛ — 2017. Очередной игровой день начнут «Динамо СПб» и «Краснодар-2». Также пройдут встречи «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2», «Тюмень» — «Волгарь» и «Мордовия» — «Факел». Прямые интернет-трансляции матчей доступны на нашем сайте.
Видеотрансляция матча между «Динамо СПб» и «Краснодаром-2» начнётся в 11:15 по московскому времени на этой странице. На групповом этапе турнира динамовцы заняли последнее место в группе С, а краснодарцы стали худшей командой квартета D.