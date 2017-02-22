Кампо: борьба за чемпионство в Испании уже закончилась? Это неправда

Бывший защитник мадридского «Реала» Иван Кампо поделился ожиданиями от борьбы за титул чемпиона Испании. Кампо считает, что «Королевский клуб» ещё не обеспечил себе победу в национальном первенстве.
«Борьба за чемпионство в Испании уже закончилась? Это неправда. Если «Реал» проиграет в предстоящем матче «Валенсии», то «Барселона» сможет приблизиться к ним по очкам. Возрастёт и давление на команду. Надеюсь, что «Реал» одержит победу в этой игре, однако завоевать три очка на «Месталье» будет непростой задачей», — приводит слова Кампо Bernabeu Digital.
«Реал» встретится с «Валенсией» 22 февраля в отложенном матче 16-го тура Примеры. По итогам 23 туров подопечные Зинедина Зидана набрали 52 очка и единолично возглавляют турнирную таблицу. «Барселону» и «Севилью» «сливочные» опережают на 1 и 3 очка соответственно, но у них два матча в запасе.