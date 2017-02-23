Де Бур: работал в «Интере» три месяца, но такое впечатление, что прошёл год

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур рассказал, как ему работалось в миланском клубе, где специалист провёл три месяца и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
«Оставить «Аякс» после 25 лет в качестве игрока и тренера было трудно, но иногда вы нуждаетесь в новом вызове. В «Интере» я столкнулся с таким количеством вещей, от которых в футболе вы теряете энергию.
Каждый раз, когда я думал, что наконец пришёл результат, что-то происходило. То Икарди выпустил скандальную книгу, то Брозович пошёл на дискотеку и приходится его наказывать. Я работал в «Интере» три месяца, но такое ощущение, что провёл там год.
Я люблю дисциплину. Вы либо играете в составе, либо нет, но вы должны уважать тренера», — цитирует де Бура Daily Mail.