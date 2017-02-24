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Мата: Погба трудно — забивать в каждой игре могут только Месси и Роналду

24 февраля 2017, пятница. 20:49. Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заступился за партнёра по команде — Поля Погба, которого критикуют за низкую результативность. В текущем сезоне Премьер-лиги француз отметился 4 голами и 3 результативными передачами в 24 матчах.

«Могу представить, как трудно быть на месте Погба. Когда совершается большой трансфер и ожидания высоки, люди порой теряют способность воспринимать реальность. Мы не машины. Месси и Роналду — единственные футболисты, которые могут забивать в каждой игре. Больше таких нет», — сказал Мата в интервью BBC.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Поль Погба Хуан Мата
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