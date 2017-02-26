Дубль Ибрагимовича принёс «МЮ» победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка лиги

По ходу встречи манкунианцы вели 2:0, «Саутгемптону» удалось сравнять счёт, но «МЮ» всё-таки вырвал победу в концовке. В составе победителей голы на свой счёт записали Джесси Линград и Златан Ибрагимович, оформивший дубль. Победный гол шведский форвард забил на 87-й минуте встречи. В составе «Саутгемптона» два гола забил Маноло Габбьядини.
Для наставника «МЮ» Жозе Моуринью этот трофей стал вторым на посту главного тренера команды. В августе манкунианцы обыграли «Лестер Сити» (2:1) в матче за Суперкубок Англии.