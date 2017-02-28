Австриец Бодул может стать штатным пенальтистом «Амкара»

Австрийский нападающий «Амкара» Дарко Бодул, который реализовал одиннадцатиметровый удар в контрольном матче с «Текстильщиком» (3:0), может стать штатным пенальтистом пермяков. Тренер «Амкара» Андрей Каряка отметил, что на тренировках у Бодула это отлично получается.
«Бодул — штатный пенальтист? Посмотрим, кто будет бить пенальти в чемпионате. На тренировках у Бодула получается хорошо. В сегодняшнем матче ребята сами определяли, кому бить пенальти. Точнее, Дарко сам взял мяч и выглядел настолько уверенным, что его никто из игроков не стал останавливать», — цитирует Каряку пресс-служба «Амкара».