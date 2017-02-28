Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Австриец Бодул может стать штатным пенальтистом «Амкара»

28 февраля 2017, вторник. 15:50. Футбол
Австрийский нападающий «Амкара» Дарко Бодул, который реализовал одиннадцатиметровый удар в контрольном матче с «Текстильщиком» (3:0), может стать штатным пенальтистом пермяков. Тренер «Амкара» Андрей Каряка отметил, что на тренировках у Бодула это отлично получается.

«Бодул — штатный пенальтист? Посмотрим, кто будет бить пенальти в чемпионате. На тренировках у Бодула получается хорошо. В сегодняшнем матче ребята сами определяли, кому бить пенальти. Точнее, Дарко сам взял мяч и выглядел настолько уверенным, что его никто из игроков не стал останавливать», — цитирует Каряку пресс-служба «Амкара».
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Текстильщик Андрей Каряка
Новости. Футбол
28 февраля 2017, вторник
16:57 Зидан: ни я, ни игроки «Реала» не вмешиваются в работу арбитров
16:48 Два гола Халка принесли «Шанхай СИПГ» победу в матче азиатской Лиги чемпионов
16:45 Нападающий «Рубина» Рочина пропустит около месяца из-за повреждения бедра
16:41 Феллайни: благодаря Ибрагимовичу «МЮ» начал играть как победитель
16:38 М. Александров: одним из ключевых игроков «Арсенала» себя точно не чувствую
16:30 «Ювентус» – «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
16:27 «Локомотив» не планирует заявлять Лоськова на матч с «Тосно»
16:12 «Терек» расторг контракт с Варкеном по обоюдному согласию
16:02 Маскерано и Туран могут помочь «Барселоне» в матче с хихонским «Спортингом»
16:00 «Спартак» – «Согндал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
15:50 Австриец Бодул может стать штатным пенальтистом «Амкара»
15:45 «Урал» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
15:35 «Саутгемптон» не собирается продавать ван Дейка
15:21 Данило готов помочь «Реалу» в матче с «Лас-Пальмасом»
15:09 Алаба может пропустить матч 1/4 финала Кубка Германии с «Шальке»
15:07 «МЮ» показал, как Фергюсон отреагировал на гол Ибрагимовича в финале Кубка лиги
14:53 «Томь» заявила 13 воспитанников 1999 и 2000 годов рождения на сезон-2016/17 РФПЛ
14:47 Будущие владельцы «Милана» намерены продлить контракт с Монтеллой
14:34 Леонов: у Сычёва есть желание закрепиться в составе пляжного клуба «Локомотив»
14:31 Матч «Локомотив» — «Краснодар» перенесён на 13 марта
14:27 Аэропорт Домодедово прошёл проверку на готовность к чемпионату мира — 2018
14:19 Нобоа: «Ростов» имеет долги по зарплате перед игроками за три с половиной месяца
14:10 УЕФА опасается, что из-за Брексита не все игроки смогут попасть на финал ЛЧ
13:45 Дайкс не считает фанатов «Ростова» и «МЮ» самыми агрессивными из оставшихся в ЛЕ
13:44 «Амкар» в контрольной игре разгромил «Текстильщик», Гасилин забил один из голов
13:33 Дайкс: хулиганы порождают проблемы везде, в России видны позитивные сдвиги
13:29 Гинер: думаю, что матч за Суперкубок России пройдёт на стадионе ЦСКА
13:26 «Рубин» вернётся на «Казань Арену» к матчу с «Зенитом» 31 марта
13:24 Клюйверт: матч с «Барселоной» на «Камп Ноу» — совершенно иная история для «ПСЖ»
13:12 На стадионе в Калининграде готово основание поля
13:01 Иньеста: игроки «Барселоны» на тысячу процентов поддерживают Луиса Энрике
13:00 В «Анжи» предложили ужесточить наказание за нецензурную брань на стадионе
12:49 Команды легенд «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» сыграют два матча
12:43 Селюк: с Конате всё будет хорошо, а вот политика «Урала» вызывает вопросы
12:38 Григорян: уже устал слышать про свою амбициозность
12:32 Каррагер: пропуская 50 голов за сезон, «Ливерпуль» ничего не выиграет
12:24 Кейн: моя статистика говорит о том, что я вхожу в число лучших в мире
12:23 Судейский комитет обратился в RFEF с письмом относительно слов Пике и Роига
12:07 На кубковом матче между «Уралом» и «Краснодаром» ожидается до 12 тыс. зрителей
12:05 Пуйоль прокатился на метро, поел пирожки и сыграл в футбол со студентами МГИМО
12:03 Нападающий «Оренбурга» Сарсенов продолжит карьеру в «Кайрате»
11:58 Пуйоль: сборная России на чемпионате мира — 2018 может далеко пройти
11:42 «Реал» может приобрести Бонуччи в качестве замены Пепе
11:41 Пуйоль: считаю, что волонтёрская программа в России уже удалась
11:38 Роббен: вероятность моего выступления в Китае минимальна
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько голов забьёт новичок "Спартака" Луис Адриано в весенней части РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+