Моуринью: первый тайм «МЮ» должен был закончить со счётом 3:0 или 4:0, а не 1:1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Борнмутом» (1:1) в 27-м туре чемпионата Англии.
«Мы играли феноменально в первом тайме и должны были закончить его при счёте 3:0 или 4:0, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Кто виноват? Только мы, никто другой. Мы не реализовали отличные моменты.
Во второй половине мы играли с командой без одного игрока, и они боролись за ничью до последнего, мне не в чем их упрекать. С приближением концовки мы ощущали давление и потеряли качество своей игры в атаке. Мы не проиграли им в интенсивности или желании, просто не смогли забить», — цитирует Моуринью BBC Sport.