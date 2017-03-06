Гвардиола: одна из причин моего перехода в «МС» — возможность работать с Сильвой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Сандерлендом» в выездном матче 27-го тура АПЛ (2:0) высоко оценил игру полузащитника Давида Сильвы, который принял участие в обеих голевых комбинациях. По словам Гаврдиолы, Сильва — один из лучших футболистов, с которым ему доводилось работать.
«Давид — один из лучших футболистов, которых я когда-либо тренировал в своей карьере. Мне повезло, что я в одной команде с ним. Одна из причин, по которым я перешёл в „Манчестер Сити“, — возможность работать с Сильвой. Когда я был в „Барселоне“, он играл в Испании. Ещё тогда я думал: „Вау, какой особенный игрок!“.
Но ещё больше я впечатлился, когда оказался с ним в одной команде. У него есть дух победителя, он боец и просто фантастический футболист. Сегодня он показал великолепную игру. Но, разумеется, во время матча я ему этого не говорил. Для этого я пригласил его на совместный обед», — приводит слова Гвардиолы AS.