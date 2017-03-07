Л. Диарра: мы обо всём договорились с «Локомотивом». Скоро клуб объявит

Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра сообщил, что достиг соглашения с московским клубом о выплате штрафа.
«Сегодня мы обо всём договорились с «Локомотивом». Об этом клуб объявит в ближайшее время на своём официальном сайте. Это очень хорошая новость», — приводит слова Диарра beIN Sports.
Диарра выступал в «Локомотиве» с 2013 по 2014 год. Французский хавбек со скандалом покинул «Локомотив» летом 2014 года. Перед началом сезона игрок не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу в ФИФА. «Локомотив» добился присуждения футболисту штрафа в размере € 10,5 млн.
Последним клубом Диарра был «Марсель», с которым в середине февраля он расторг контракт по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что француз ведёт переговоры с китайским клубом.