«Кубань»: рассчитываем, что клуб будет существовать, но всякое может случиться

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал слова агента Николая Пырнэу о том, что клуб не нашёл спонсора и будет расформирован по окончании сезона. Пырнэу представляет интересы бывшего главного тренера краснодарцев Дана Петреску.
«Будет ли расформирована «Кубань» по окончании сезона? В первый раз такое слышу от вас. У меня таких планов нет. Рассчитываем, что клуб будет существовать и в следующем сезоне, но всякое может случиться в нашей жизни.
Со спонсорами и правда сложная ситуация, есть долги перед игроками, кредиторами. Всё это правда, мы не скрываем и работаем над этим, боремся. На ситуацию с существованием «Кубани» это не должно повлиять», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.