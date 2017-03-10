Моджи: несомненно, «Реал» заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший исполнительный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи считает, что «Реал» справедливо завоевал путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. В двух матчах 1/8 финала турнира «сливочные» обыграли «Наполи» с одинаковым счётом 3:1.
«Несомненно, «Реал» заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Результат обеих встреч справедлив. В четвертьфинал вышла более сильная команда, представляющая футбол во всём мире. В составе «Реала» играют футболисты, способные изменить ход матча одним действием.
Однако было ясно, что «Реал» не находится в надлежащем физическом состоянии», — цитирует Моджи Bernabeu Digital.