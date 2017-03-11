Президент «Ромы»: думаю, Дональд Трамп сошёл бы с ума в Риме

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что его слова после домашнего матча 27-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2) не были критикой в адрес главного тренера Лучано Спаллетти.
«Очень интересно видеть, как мои слова снова были полностью вырваны из контекста. Думаю, Дональд Трамп сошел бы с ума в Риме, потому что тут постоянно изобретаются и фабрикуются фальшивые новости.
Давайте проясним ситуацию. Если вы посмотрите на последнюю игру, то команда в заключительные 5-10 минут выглядела усталой. Это же не означает, что тренер плохо делает свою работу. Прежде всего, я никогда не стал бы публично критиковать Лучано. Это просто невозможно. Если у меня и будут какие-нибудь разговоры с Лучано, они останутся между нами», — сказал Паллотта в эфире Roma Radio.