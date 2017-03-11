Чех: может, через пару недель этот сезон «Арсенала» будет выглядеть по-другому

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал победу над клубом пятого дивизиона «Линкольн Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:0.
«Очевидно, их самый большой шанс был в том, чтобы забить первыми, а затем отойти в защиту, но, к счастью, я сумел справиться с их ударом в первом тайме, а потом мы открыли счёт. Во втором тайме „Арсенал“ продолжил гнуть свою линию, „Линкольн“ отдал много сил в первом тайме, так что у них устали ноги.
Надо закончить сезон как можно лучше. Мы уже в полуфинале Кубка Англии. Может, через несколько недель этот сезон для „Арсенала“ будет выглядеть совсем по-другому», — сказал Чех в эфире BT Sport.