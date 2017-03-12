Кафельников: «Спартак» без пяти минут чемпион, огромный привет Дзюбе

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал победу любимого футбольного клуба «Спартак» в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-Лиги против «Анжи» (1:0), а также передал привет бывшему форварду команды Артёму Дзюбе, который ныне выступает за «Зенит».
«С победой нас! Мы без пяти минут чемпионы. Дзюбе огромный привет», — написал Кафельников в своём «твиттере».
«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов.