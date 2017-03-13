Игрок «Бетиса»: судья признался мне, что должен был удалить Кейлора Наваса

Главный арбитр матча 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом» (2:1) Матеу Лаос признал, что должен был показать красную карточку голкиперу «сливочных» Кейлору Навасу в первом тайме. Об этом сказал полузащитник андалусской команды Даниэль Себальос после игры, окончившейся победой «сливочных» со счётом 2:1.
Полузащитник «Бетиса» Дарко Брашанац выходил один на один с Навасом, и коста-риканский игрок, выйдя из ворот, сбил его около своей штрафной площадки.
«Судья признался мне, что должен был удалить Наваса. Он знает, что был контакт, однако это не было для него достаточным основанием. Ему немного не хватило смелости», — приводит слова Себальоса Marca.