Карвахаль: очень доволен тем, что сыграл 150 матчей за «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не скрывал эмоции после домашнего матча 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Подопечные Зинедина Зидана одержали нелёгкую победу со счётом 2:1, а сам Карвахаль провёл свою 150-ю игру за «Королевский клуб».
«Я очень доволен тем, что сыграл 150 матчей за «Реал». Надеюсь, буду продолжать увеличивать количество матчей за свою команду. У меня сейчас такой же энтузиазм и надежды, как в те времена, когда я в 10 лет пришёл в «Реал». Дай бог, чтобы мне удалось выиграть все возможные титулы в этом клубе», — приводит слова Карвахаля Bernabeu Digital.