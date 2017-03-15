Сандро: нужно было сохранять концентрацию, «Порту» отлично играет на выезде

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал домашнюю победу над «Порту» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч также завершился в пользу туринцев (2:0).
«Мы рады выходу в следующий этап. Было ясно, что исход противостояния не был предрешён — «Порту» отлично играет на выезде. Они выбили «Рому» в квалификации турнира, и нам нужно было сохранять концентрацию.
Играть вдесятером всегда непросто, так что удаления, безусловно, повлияли на результат», — цитирует Сандро Football Italia.
В первом матче с «Ювентусом» португальцы остались в меньшинстве в связи с удалением защитника Алекса Теллеса уже на 27-й минуте. Во второй игре защитник «Порту» Максимильяно Перейра был удалён на 40-й минуте. Оба удаления случились при счёте 0:0.