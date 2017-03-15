«Атлетико М» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

15 марта в Мадриде, на стадионе «Винсенте Кальдерон», состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Байером». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико М» — «Байер».
Встречу 15.03.2017 рассудит российская бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Карасёвым.
Ранее друг с другом команды встречались пять раз. Два раза победу праздновали футболисты «Атлетико М», два матча завершились вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Байера». Последняя встреча между ними состоялась в феврале 2017 года и завершилась победой «Атлетико М» со счётом 4:2.