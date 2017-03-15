Месси призвал положить конец войне в Сирии

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выразил солидарность жертвам войны в Сирии, а также призвал проявить солидарность людей.
«Один день войны – это слишком много, а сирийские дети являются заложниками насилия и жестокости войны уже на протяжении шести лет. Как отцу и послу ЮНИСЕФ, это разбивает мне сердце. Добавьте свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращение войны», — написал Месси в «Фейсбуке».
В декабре другая звезда испанского чемпионата форвард «Реала» Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям.