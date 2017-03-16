Павлюченко не примет участия в матче с «Рубином»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко не примет участия в домашнем матче 20-го тура Премьер-Лиги с «Рубином». Об этом сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
Ранее сообщалось, что Павлюченко вернётся к тренировкам в общей группе 13 марта. Форвард пропустил прошедший выездной матч 19-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:2) из-за повреждения, которое получил на зимних сборах.
«Рома пока болеет, занимается с тренером индивидуально. К сожалению, в ближайшем матче с «Рубином» он участия не примет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.