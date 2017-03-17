Тухель: «Боруссию» Д ждут захватывающие и сложные матчи с «Монако»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «шмели» попали на «Монако».
«Нас ждёт захватывающее и очень сложное противостояние. Если «Боруссия» хочет пройти «Монако», то должна показать свой лучший футбол дважды», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.
Первый матч «Боруссия» — «Монако» состоится 11 апреля в Дортмунде. Ответная игра пройдёт во Франции 19 апреля.
Предлагаем вашему вниманию результаты жеребьёвки четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.