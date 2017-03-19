Григорян: поставлю Прудникова в угол и накажу

«Не можем не спросить про эмоциональное поведение Прудникова после забитого мяча. Более того, оно нам показалось несколько некорректными. Вы с ним как-то беседовали на эту тему?» — спросили у Григоряна после матча.
«Я его поставлю в угол и накажу», — ответил наставник «Анжи».
После матча Прудников назвал «Оренбург» самой слабой командой РФПЛ. Президент «Оренбурга» Василий Столыпин в свою очередь назвал поведение Прудникова ненормальным явлением. Евдокимов же отметил, что очень хорошо относится к Прудникову, и заявил, что «ничего не случилось».
Видео гола «Анжи» можно посмотреть в аккаунте РФПЛ в «Твиттере».