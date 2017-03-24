Де Брёйне может пропустить матч Бельгия — Греция

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может пропустить матч отборочного цикла ЧМ-2018 со сборной Греции, который состоится 25 марта в Брюсселе.
Как сообщает официальный «твиттер» бельгийской сборной, хавбек «Манчестер Сити» испытывает боль в паху, в связи с чем его участие в матче под вопросом.
В то же время субботнюю игру точно пропустит защитник «ПСЖ» Томас Менье, который не полностью восстановился после повреждения.
28 марта бельгийской сборной предстоит сыграть в товарищеском матче с командой России в Сочи.