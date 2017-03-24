Кантона: нырки Суареса в матче с «ПСЖ» — это футбольное порно

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона прокомментировал действия нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1). Француз раскритиковал уругвайского футболиста за картинные падения в штрафной, после одного из которых в концовке встречи был назначен пенальти.
«Нырки Луиса Суареса в ответном матче с «ПСЖ» были футбольным порно. Он больше не зубастик, который кусает оппонентов на поле, а дайвер.
Причём не очень хороший, потому что падает слишком картинно», — приводит слова Кантона Marca.