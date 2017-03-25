Серхи Роберто: Унсуэ будет отличным тренером для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал возможность назначения Хуана Карлоса Унсуэ главным тренером каталонской команды. По окончании нынешнего сезона пост наставника сине-гранатовых покинет Луис Энрике, помощником которого и является Унсуэ.
«Это будет отличном способом сохранить философию «Барселоны». У нас с ним прекрасные отношения. Хотя технически он отвечает за стратегию, он всегда даёт нам очень хорошие советы в целом. Он будет отличным тренером для «Барселоны», — приводит слова Серхи Роберто Marca со ссылкой на TV3.