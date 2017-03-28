Асенсио: моё первое желание – остаться в «Реале» и добиться успехов здесь

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. У 21-летнего футболиста в «Королевском клубе» нет большой игровой практики, однако это его не смущает.
«Я чувствую, что главный тренер нашей команды Зинедин Зидан ценит меня. Он много беседует со мной и доверяет мне. Я же стараюсь оправдать его доверие и проявлять себя как можно лучше. В «Реале» очень высокая конкуренция, и играть здесь очень нелегко. Но моё первое желание – остаться в «Реале» и добиться успехов здесь», — цитирует Асенсио Cadena Ser.
В нынешнем сезоне «Реал» в чемпионате Испании провёл 27 матчей, а сам Асенсио принял участие в 15 матчах, выйдя на поле в основном составе в 6 из них. Игрок стал автором 3 голов.