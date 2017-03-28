Фирмино и Коутиньо вернутся в «Ливерпуль» на частном самолёте

Игроки сборной Бразилии Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо вернутся в расположение «Ливерпуля» на частном самолёте. Об этом сообщает Sky Sports. 29 марта состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Бразилией и Парагваем, после чего Коутиньо и Фирмино вылетят на Туманный Альбион.
Спешка обусловлена тем, что 1 апреля на «Энфилде» будет сыгран матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Мерсисайдцы надеются, что таким образом оба футболиста быстрее восстановятся и лучше подготовятся к встрече.
Отметим, что в январе этого года «Ливерпуль» в преддверии матча с «Челси» заказал частный самолёт для Садио Мане, находившийся в расположении сборной Сенегала на Кубке африканских наций.