Доннарумма: Буффон просил меня расслабиться и не пытаться изобрести что-то новое

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после товарищеского матча с Нидерландами (2:1) поблагодарил вратаря Джанлуиджи Буффона за поддержку.
«Я очень рад. Доволен тем, как прошла игра. Счастлив, что смог полноценно дебютировать в сборной, но Джиджи никуда не делся. Я благодарю его за все советы, которые он даёт мне на тренировках. Я с гордостью ношу этот свитер.
Буффон просил меня просто расслабиться и делать то, что я делаю, а не пытаться изобретать что-то новое. Я жутко горжусь тем, что сейчас нахожусь здесь. Упорно тружусь неделю за неделей, чтобы совершенствоваться, потому что всегда надо учиться. Я впитываю все советы, которые получаю», — сказал Доннарумма в эфире Rai Sport.