«Барселона» на три недели лишилась Турана

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран пропустит три недели из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Туран из-за повреждения не смог помочь сборной Турции в товарищеском матче с Молдавией (3:1), а теперь пропустит минимум четыре игры в чемпионате Испании и первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». В ходе обследования врачи «Барселоны» диагностировали у Турана повреждение приводящей мышцы правой ноги.
Если восстановление пойдёт по плану, Туран может вернуться в строй перед ответным матчем с «Ювентусом» 19 апреля или 23 апреля, когда «Барселона» сыграет с «Реалом» в испанской Ла Лиге.