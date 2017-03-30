Дани Алвес призвал поднять вопрос о задолженностях по зарплате на низших уровнях

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес присоединился к хавбеку «Реала» Луке Модричу и ивуарийскому форварду Дидье Дрогба в поддержке кампании Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) для решения таких вопросов, как задолженность по заработной плате и плохая медицинская помощь для игроков.
Ранее FIFPro опубликовала исследование, в котором среди прочего названы страны, где наиболее плохо обстоят дела со своевременной выплатой заработной платы.
«Футбол перестал быть гуманной конкуренцией. Мышление таково, что «я вкладываю и хочу, чтобы мне вернулось». Мы должны поднять этот вопрос на мировом уровне. Чем больше будет заботы о более низких уровнях, тем лучше будет в конце концов», — цитирует Алвеса сайт FIFPro.
«Многие африканские футболисты остались без медицинской помощи, они должны выполнять свою работу. Медики должны рассматриваться в качестве соответствующих сотрудников», — сказал Дрогба.