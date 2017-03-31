Рыжиков: в детстве на шортах написал цифру 10 и объявил, что я теперь Марадона

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как он попал в футбол, и признался, что всегда хотел стать голкипером.
«Конечно, всё началось с дворового футбола. Любовь к этому спорту привил мне отец, хотя мама тоже повлияла. Помню, в 1988-1989 годах она была в командировке в Болгарии и привезла мне оттуда настоящие футбольные шорты. Вот это было настоящее мальчишеское сокровище! Я написал на них цифру 10 и объявил во дворе, что я теперь Марадона. Правда, в детстве я букву Р не выговаривал, так что получалось у меня „Магадона“. Было забавно.
Я всегда хотел быть вратарём. Может, ещё повлиял на меня Алексей Поляков, мы с ним жили в одном дворе и частенько вместе играли. Я на него всегда равнялся. Я вот заметил, что у вратарей особенный склад ума. Да и характер тоже. Посудите сами: у вратаря должны быть не только физическая подготовка и некоторые технические данные, но личностные качества, без которых никуда. Это надежность, упорство, трудолюбие, смелость. И в то же время спокойствие, уравновешенность, расчётливость, концентрация. Вот такой симбиоз», — цитирует Рыжикова Welcome2018.