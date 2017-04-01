«Эйбар» на выезде одержал волевую победу над «Вильярреалом»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимал на своём поле «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Керамика – Эль Мадригал» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Вильярреал» открыл счёт в первом тайме после точного удара Роберто Сориано. Во второй половине встречи «Эйбар» полностью переломил ход игры, забив три гола. Отличились Педро Леон, Энрике Гарсия и Такаси Инуи. Хозяева поля успели до финального свистка отыграть лишь один мяч, когда дубль оформил Сориано.
«Вильярреал» (48 очков) находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (44) находится на седьмой строчке.