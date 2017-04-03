Гол Промеса на 95-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Оренбургом»

На 34-й минуте Фернандо со штрафного вырезал подачу на линию вратарской, Роман Зобнин выиграл борьбу в воздухе и головой вколотил мяч в противоход Михаилу Кержакову. На исходе часа игры Квинси Промес сделал передачу на Джано Ананидзе, который на замахе убрал защитника и навесил на дальнюю штангу, откуда Зобнин пробил головой чётко в угол.
На 70-й минуте Денис Попович получил мяч и с линии штрафной нанёс роскошный удар в дальнюю девятку. Спустя минуту Артём Ребров среагировал на удар Благоя Георгиева, мяч отскочил на линию вратарской, а Михал Дюриш оказался самым расторопным на добивании.
На 95-й минуте Промес начал атаку, отобрав мяч в центре поля, Зобнин дошёл до штрафной и сделал передачу на Андрея Ещенко, который прострелил на Квинси. Тот убрал мяч и метров с 15 пробил точно в угол.
«Спартак» (48 очков) занимает первое место в РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на 6 баллов. «Оренбург» (16) идет 14-м.
Видео гола Промеса доступно в «Твиттере» РФПЛ