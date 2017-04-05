Сампаоли: Месси? Возможно, буду тренировать его в «Ньюэллс Олд Бойз»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал свои слова, сказанные на днях. Аргентинский специалист, в частности, сказал, что хотел бы быть тренером нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и каждый день видеть его в деле.
«Мне всегда очень приятно видеть Месси, поскольку речь идёт о лучшем футболисте мира. Я сказал, что хотел бы работать с Месси… Возможно, буду тренировать его в «Ньюэллс Олд Бойз». Или же если он перейдёт в «Севилью», — приводит слова Сампаоли Marca.
В «Ньюэллс Олд Бойз» Месси делал свои первые шаги в футболе на протяжении пяти лет, перед тем как отправиться в «Барселону».
«Севилья» и «Барселона» встретятся друг с другом в матче 30-го тура чемпионата Испании. Игра состоится 5 апреля на поле каталонского клуба.