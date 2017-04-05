Годин: с «Реалом» будем играть не для того, чтобы лишить его чемпионства

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями от очередного столичного дерби с «Реалом». Одновременно Годин отметил, что его команде будет сложно решить свою задачу в чемпионате Испании.
«С «Реалом» мы будем играть не для того, чтобы лишить его чемпионства. Мы играем для наших целей. Нам будет сложно быть в числе трёх первых команд Примеры. Именно этого мы и хотим, чтобы завоевать право участия в групповом раунде Лиги чемпионов», — приводит слова Година Onda Cero.
Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 8 апреля на поле «Королевского клуба».