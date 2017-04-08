Широков: до 2018 года лимит менять не планируют, далее рабочий вариант — «10+15»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал о «Стратегии-2030» и возможном изменении лимита на легионеров в РФПЛ.
«Стратегия вполне рабочая. Её нужно просто развивать. Виталий Леонтьевич правильно сказал, что он один в ручном режиме не может её реализовывать. Все должны заинтересоваться и работать совместно. Отсутствие цели на ЧМ-2018? А какая она должна быть? Победить? Это не вопрос стратегии. Я уверен, что перед командой стоит задача как минимум выйти из группы.
Что касается лимита, то до 2018 года никто менять ничего не собирается. Обсуждаем, что может быть дальше. Пока рабочий вариант «10+15», — передает слова Широкова корреспондент „Чемпионата“ Григорий Телингатер.