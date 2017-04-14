Хамес не намерен отказываться от борьбы за место в основном составе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен опускать руки и будет бороться за место в основном составе команды. Об этом колумбийский футболист написал на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Сдаваться запрещено», — написал игрок.
По ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что Хамес близок к смене клубной прописки. Однако главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в ответ подчёркивал, что рассчитывает на него.
«Реал» провёл в чемпионате Испании 30 матчей, а сам Хамес принял участие в 15 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 8. Он отметился 3 голами и 6 голевыми пасами.