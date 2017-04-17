«Брайтон энд Хоув Альбион» вышел в АПЛ

«Брайтон энд Хоув Альбион» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше АПЛ после того, как «Хаддерсфилд Таун» не смог победить «Дерби Каунти» в выездном матче 43-го тура Чемпионшипа.
Встреча проходила в Дерби на стадионе «Прайд Парк» и завершилась со счётом 1:1. На гол Колина Куанера хозяева ответили точным ударом Джейкоба Баттерфилда.
«Хаддерсфилд» (78 очков в 42 матчах), занимающий четвёртое место в таблице, потерял шансы обойти лидирующий «Брайтон» (92 очка в 43 матчах). «Рединг» (79 баллов в 43 играх) лишился шансов обойти «Брайтон» ещё раньше.
«Брайтон энд Хоув Альбион» не играл в элитном дивизионе с сезона-1982/83.